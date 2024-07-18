Нескоблинов Егор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
31.01.1837
[Witnesses: Георгий Петров Арлов, Карней Петров Грешников; Фама Трафимов, Трафим Григорьев Таргашыны]
Рождение ребёнка
09.07.1839
Дочь: (Нескоблинова Вдовкина) Ольга Егорова
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
10.06.1846
Сын: Нескоблинов Леонтий Георгиев
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1852
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Нескоблинов Игнатий Егоров
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Смерть
До 1893