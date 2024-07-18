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Нескоблинов Егор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Нескоблинов Ефим Климонов

Мать: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Бракосочетание
31.01.1837

Жена: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

[Witnesses: Георгий Петров Арлов, Карней Петров Грешников; Фама Трафимов, Трафим Григорьев Таргашыны]
Рождение ребёнка
09.07.1839

Дочь: (Нескоблинова Вдовкина) Ольга Егорова

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
10.06.1846

Сын: Нескоблинов Леонтий Георгиев

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Нискоблинов Никит Егоров

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Нескоблинов Игнатий Егоров

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Нескоблинов Федор Егоров

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Нискоблинов Павел Егоров

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Смерть
До 1893

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