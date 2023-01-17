Хибина (Пилюшина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1937
Дочь: Шагина Светлана
Отец ребёнка: Хибин Максим
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хибин Виктор
Отец ребёнка: Хибин Максим
Смерть
Неизвестно