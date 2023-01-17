Хибина (Пилюшина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хибина (Пилюшина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1937

Дочь: Шагина Светлана

Отец ребёнка: Хибин Максим

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хибин Виктор

Отец ребёнка: Хибин Максим

Смерть
Неизвестно
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