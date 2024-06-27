(Симеонова) Евдокия Симеоновна 1728 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Симеонова) Евдокия Симеоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1760 ст.

Сын: Тимофеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1761 ст.

Дочь: Тимофеева Марфа Павловна

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Тимофеев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1763 ст.

Сын: Тимофеев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Тимофеев Иван Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1788 ст.

Дочь: Тимофеева Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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