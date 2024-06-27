(Симеонова) Евдокия Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1760 ст.
Сын: Тимофеев Василий Павлович
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.04.1761 ст.
Дочь: Тимофеева Марфа Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Тимофеев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.09.1763 ст.
Сын: Тимофеев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.05.1788 ст.
Дочь: Тимофеева Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно