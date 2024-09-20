Тимофеев Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1760 ст.
Сын: Тимофеев Василий Павлович
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
10.04.1761 ст.
Дочь: Тимофеева Марфа Павловна
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Тимофеев Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
30.09.1763 ст.
Сын: Тимофеев Григорий Павлович
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
1765 ст.
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
04.05.1788 ст.
Дочь: Тимофеева Пелагея Павловна
Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Тимофеев Евфимий Павлович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Лаврентьевна
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно