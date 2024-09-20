Тимофеев Павел Тимофеевич 1726 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Павел Тимофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Прасковья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1760 ст.

Сын: Тимофеев Василий Павлович

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1761 ст.

Дочь: Тимофеева Марфа Павловна

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Тимофеев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1763 ст.

Сын: Тимофеев Григорий Павлович

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Тимофеев Иван Павлович

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1788 ст.

Дочь: Тимофеева Пелагея Павловна

Мать ребёнка: (Симеонова) Евдокия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Тимофеев Евфимий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Лаврентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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