Арсланбаев Ситдик Гумарович
Место рожденияд.Биккузино, Юмагузинский район, БАССР
Дата рождения02.12.1917
Дата смерти22.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Развод
Неизвестно
Жена: Арсланбаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арсланбаева) Хадича Ситдиковна
Мать ребёнка: Арсланбаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсланбаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Рождение ребёнка
02.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Рождение ребёнка
26.07.1953
Сын: Арсланбаев Салих Ситдикович
Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Смерть
22.02.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно