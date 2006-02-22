Арсланбаев Ситдик Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсланбаев Ситдик Гумарович

Арсланбаев Ситдик Гумарович

Место рождения

д.Биккузино, Юмагузинский район, БАССР

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

22.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: Арсланбаев Гумар Абдрафикович

Мать: Арсланбаева (Калимуллина) Камария Хаммадовна

Развод
Неизвестно

Жена: Арсланбаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арсланбаева) Хадича Ситдиковна

Мать ребёнка: Арсланбаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсланбаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муртазина (Зубаирова) Галия Шарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
22.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
02.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
26.07.1953

Сын: Арсланбаев Салих Ситдикович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Смерть
22.02.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.