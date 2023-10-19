кн. Голицына (Свечина) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1897
Дата смерти28.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1916
Дочь: Громова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Prince Golitsyn Konstantin Alexandrovich
Рождение ребёнка
20.04.1923
Сын: Голицын Александр Константинович
Отец ребёнка: Prince Golitsyn Konstantin Alexandrovich
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
28.08.1983
Москва, город федерального значения Москва