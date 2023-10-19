кн. Голицына (Свечина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Голицына (Свечина) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1897

Дата смерти

28.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Громова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Prince Golitsyn Konstantin Alexandrovich

Рождение ребёнка
20.04.1923

Сын: Голицын Александр Константинович

Отец ребёнка: Prince Golitsyn Konstantin Alexandrovich

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
28.08.1983
Москва, город федерального значения Москва
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