Оболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна 19.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.12.1908, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

умерла 1993

Супруги
Оболенский Лёв Владимирович22.10.1905 г.р.
Дети
Оболенский Михаил Львович08.11.1935 г.р.
Оболенский Иван Львович?.05.1942 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Бракосочетание
1935

Муж: Оболенский Лёв Владимирович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
08.11.1935

Сын: Оболенский Михаил Львович

Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
?.05.1942

Сын: Оболенский Иван Львович

Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович

коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство

Рождение ребёнка
12.08.1945

Сын: Оболенский Алексей Львович

Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович

Четвертая Французская республика

Смерть
1993

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