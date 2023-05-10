Оболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна
женский, родилась 19.12.1908, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
умерла 1993
Супруги
Оболенский Лёв Владимирович22.10.1905 г.р.
Дети
Оболенский Михаил Львович08.11.1935 г.р.
Оболенский Иван Львович?.05.1942 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
1935
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
08.11.1935
Сын: Оболенский Михаил Львович
Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
?.05.1942
Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович
коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство
Рождение ребёнка
12.08.1945
Сын: Оболенский Алексей Львович
Отец ребёнка: Оболенский Лёв Владимирович
Четвертая Французская республика
Смерть
1993