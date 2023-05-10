Оболенский Иван Львович ?.05.1942 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Иван Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.05.1942, коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство

Мать
Оболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна19.12.1908 г.р.
Отец
Оболенский Лёв Владимирович22.10.1905 г.р.
Супруги
Оболенская (Фиалковская) Александра1954 г.р.
Дети
Оболенский Дмитрий Иванович22.05.1978 г.р.
Оболенская София Ивановна12.03.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1942

Отец: Оболенский Лёв Владимирович

Мать: Оболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна

коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство

Бракосочетание
1976

Жена: Оболенская (Фиалковская) Александра

Рождение ребёнка
22.05.1978

Сын: Оболенский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Рождение ребёнка
12.03.1981

Дочь: Оболенская София Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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