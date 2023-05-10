Оболенский Иван Львович
мужской, родился ?.05.1942, коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство
МатьОболенская (Акубжанова) Елизавета Георгиевна19.12.1908 г.р.
ОтецОболенский Лёв Владимирович22.10.1905 г.р.
Супруги
Оболенская (Фиалковская) Александра1954 г.р.
Дети
Оболенский Дмитрий Иванович22.05.1978 г.р.
Оболенская София Ивановна12.03.1981 г.р.
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Рождение
?.05.1942
коммуна Борм-ле-Мимоза Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вар, Тулон, Ла-Кро, Французское государство
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
22.05.1978
Сын: Оболенский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
12.03.1981
Дочь: Оболенская София Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Париж, Иль-де-Франс, Французская республика