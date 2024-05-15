Шереметев Александр Георгиевич 11.06.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Александр Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.06.1911, Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

умер 05.07.1996, город Сан-Бруно, Сан-Матео, Калифорния, Соединенные Штаты Америки

Отец
Шереметев Георгий Александрович29.11.1887 г.р.
Мать
Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна26.08.1889 г.р.
Супруги
Шереметева (Мамацашвили) Марина Иосифовна30.07.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911

Отец: Шереметев Георгий Александрович

Мать: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
14.09.1944

Жена: Шереметева (Мамацашвили) Марина Иосифовна

Смерть
05.07.1996
город Сан-Бруно, Сан-Матео, Калифорния, Соединенные Штаты Америки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.