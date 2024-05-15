Шереметев Александр Георгиевич
мужской, родился 11.06.1911, Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
умер 05.07.1996, город Сан-Бруно, Сан-Матео, Калифорния, Соединенные Штаты Америки
ОтецШереметев Георгий Александрович29.11.1887 г.р.
МатьШереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна26.08.1889 г.р.
Супруги
Шереметева (Мамацашвили) Марина Иосифовна30.07.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.09.1944
Смерть
05.07.1996
город Сан-Бруно, Сан-Матео, Калифорния, Соединенные Штаты Америки