Шереметев Георгий Александрович 29.11.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметев Георгий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.11.1887, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 12.05.1971, Лондон

Супруги
Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна26.08.1889 г.р.
Дети
Шереметев Александр Георгиевич11.06.1911 г.р.
Черткова (Шереметева) Екатерина Георгиевна22.04.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
03.09.1910

Жена: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Шереметев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
22.04.1913

Дочь: Черткова (Шереметева) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
12.05.1971

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