Шереметев Георгий Александрович
мужской, родился 29.11.1887, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 12.05.1971, Лондон
Супруги
Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна26.08.1889 г.р.
Дети
Шереметев Александр Георгиевич11.06.1911 г.р.
Черткова (Шереметева) Екатерина Георгиевна22.04.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1910
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Шереметев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1913
Дочь: Черткова (Шереметева) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Екатерина Дмитриевна
Смерть
12.05.1971