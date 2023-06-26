Зайнетдинов Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1979
Сын: Зайнетдинов Руслан Равильевич
Мать ребёнка: Коняхина (Зайнетдинова) Надежда Ильична
Рождение ребёнка
30.05.1981
Сын: Зайнетдинов Сергей Равильевич
Мать ребёнка: Коняхина (Зайнетдинова) Надежда Ильична
Рождение ребёнка
18.12.1982
Дочь: Зайнетдинова Гузель Равильевна
Мать ребёнка: Коняхина (Зайнетдинова) Надежда Ильична
Рождение ребёнка
25.10.1989
Сын: Зайнетдинов Вадим Равильевич
Мать ребёнка: Коняхина (Зайнетдинова) Надежда Ильична