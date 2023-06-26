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Зайнетдинов Сергей Равильевич
Зайнетдинов Сергей Равильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Зайнетдинов Равиль
Мать
Коняхина (Зайнетдинова) Надежда Ильична
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1981
Отец:
Зайнетдинов Равиль
Мать:
Коняхина Надежда Ильична
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