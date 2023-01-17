Чешуина (Рябова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧешуина (Рябова) Наталья Александровна

Чешуина (Рябова) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.2000

Дочь: Чешуина Арина Александровна

Отец ребёнка: Чешуин Александр Васильевич

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешуин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Чешуин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешуин Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close