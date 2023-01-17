Чешуина (Рябова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2000
Дочь: Чешуина Арина Александровна
Отец ребёнка: Чешуин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чешуин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Чешуин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно