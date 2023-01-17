Чешуин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1975
Отец: Чешуин Василий Романович
Мать: Чешуина Лидия Павловна
Рождение ребёнка
23.03.2000
Дочь: Чешуина Арина Александровна
Мать ребёнка: Чешуина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чешуин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Чешуина Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно