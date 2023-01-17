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Чешуин Александр Васильевич

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Место рождения

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1975

Отец: Чешуин Василий Романович

Мать: Чешуина Лидия Павловна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.2000

Дочь: Чешуина Арина Александровна

Мать ребёнка: Чешуина Наталья Александровна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешуин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Чешуина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешуина Наталья Александровна

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