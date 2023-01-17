Инякина Авдотья (Евдокия) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832 или 1833
Сын: Инякин Емельян Иудович (Юдович)
Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Сын: Инякин Михаил Иудович (Юдович)
Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Рождение ребёнка
1839 или 1840
Сын: Инякин Осип (Иосиф) Иудович (Юдович)
Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Сын: Инякин Андрей Иудович (Юдович)
Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Рождение ребёнка
?.08.1850 или ?.09.1850 ст.
Сын: Инякин Андрей Иудович (Юдович)
Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Смерть
После 1850