Инякина Авдотья (Евдокия) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякина Авдотья (Евдокия) Филипповна

Инякина Авдотья (Евдокия) Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832 или 1833

Сын: Инякин Емельян Иудович (Юдович)

Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1833

Муж: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Рождение ребёнка
1837 или 1838

Сын: Инякин Михаил Иудович (Юдович)

Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839 или 1840

Сын: Инякин Осип (Иосиф) Иудович (Юдович)

Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Сын: Инякин Андрей Иудович (Юдович)

Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.08.1850 или ?.09.1850 ст.

Сын: Инякин Андрей Иудович (Юдович)

Отец ребёнка: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close