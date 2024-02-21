Игнатьева (Грант) Джесси Элисон 02.02.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьева (Грант) Джесси Элисон

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.02.1916, Канада

умерла 20.09.1992, муниципалитет Йорк, Онтарио, Большой Торонто, Канада

Супруги
Игнатьев Георгий Павлович16.12.1913 г.р.
Дети
Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич12.05.1947 г.р.
Игнатьев Андрей ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Канада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Игнатьев Георгий Павлович

Канада

Бракосочетание
17.11.1945

Муж: Игнатьев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич

Отец ребёнка: Игнатьев Георгий Павлович

город Торонто, Онтарио, Канада

Смерть
20.09.1992
муниципалитет Йорк, Онтарио, Большой Торонто, Канада

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