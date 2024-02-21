Игнатьева (Грант) Джесси Элисон
женский, родилась 02.02.1916, Канада
умерла 20.09.1992, муниципалитет Йорк, Онтарио, Большой Торонто, Канада
Супруги
Игнатьев Георгий Павлович16.12.1913 г.р.
Дети
Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич12.05.1947 г.р.
Игнатьев Андрей ГеоргиевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Канада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Игнатьев Георгий Павлович
Канада
Бракосочетание
17.11.1945
Рождение ребёнка
12.05.1947
Сын: Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич
Отец ребёнка: Игнатьев Георгий Павлович
город Торонто, Онтарио, Канада
Смерть
20.09.1992
муниципалитет Йорк, Онтарио, Большой Торонто, Канада