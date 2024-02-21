Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич
мужской, родился 12.05.1947, город Торонто, Онтарио, Канада
ОтецИгнатьев Георгий Павлович16.12.1913 г.р.
МатьИгнатьева (Грант) Джесси Элисон02.02.1916 г.р.
Супруги
Бароуклоф СюзанНеизвестно г.р.
Зохар СюзаннаНеизвестно г.р.
Дети
Игнатьев ТеоНеизвестно г.р.
Игнатьева СофиНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1947
город Торонто, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Тео
Мать ребёнка: Бароуклоф Сюзан
город Торонто, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Софи
Мать ребёнка: Бароуклоф Сюзан
город Торонто, Онтарио, Канада
Бракосочетание
С 1977 по 1997
Жена: Бароуклоф Сюзан
город Торонто, Онтарио, Канада
Бракосочетание
19.09.1999
Жена: Зохар Сюзанна
город Торонто, Онтарио, Канада