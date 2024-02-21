Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич 12.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грант Игнатьев Майкл (Михаил) Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.05.1947, город Торонто, Онтарио, Канада

Отец
Игнатьев Георгий Павлович16.12.1913 г.р.
Мать
Игнатьева (Грант) Джесси Элисон02.02.1916 г.р.
Супруги
Бароуклоф СюзанНеизвестно г.р.
Зохар СюзаннаНеизвестно г.р.
Дети
Игнатьев ТеоНеизвестно г.р.
Игнатьева СофиНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1947

Отец: Игнатьев Георгий Павлович

Мать: Игнатьева (Грант) Джесси Элисон

город Торонто, Онтарио, Канада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Тео

Мать ребёнка: Бароуклоф Сюзан

город Торонто, Онтарио, Канада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Софи

Мать ребёнка: Бароуклоф Сюзан

город Торонто, Онтарио, Канада

Бракосочетание
С 1977 по 1997

Жена: Бароуклоф Сюзан

город Торонто, Онтарио, Канада

Бракосочетание
19.09.1999

Жена: Зохар Сюзанна

город Торонто, Онтарио, Канада

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