Минеева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеева Ольга

Минеева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Софронов Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Николай Александрович

Отец ребёнка: Софронов Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Софронов Александр Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Александр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.