Марфа Деменьева 1779 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Деменьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1779 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Супруги
Андрей Петров1776 ст. г.р.
Дети
Василий Андреев1807 ст. г.р.
Татяна Андреева1809 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Татяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Бобков Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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