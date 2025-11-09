Марфа Деменьева
женский, родилась 1779 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
Супруги
Андрей Петров1776 ст. г.р.
Дети
Василий Андреев1807 ст. г.р.
Татяна Андреева1809 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петров
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Татяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Андрей Петров
Смерть
Неизвестно