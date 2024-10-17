Александр Савельевич
Место рожденияСелища
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Савелий Иванович
Мать: Платонида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Жандаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Акулина Ерофеевна
Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно