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Александр Савельевич

Место рождения

Селища

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Савелий Иванович

Мать: Платонида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ерофеевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Жандаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Акулина Ерофеевна

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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