Семён Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Василий Леонтьев

Мать: Акилина Антонова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семён 3=1735 ИВ-1739 Семён 4=1735 ИВ-1740 Семён 5=1735 ИВ-1741 Семён 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семён 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Семён 12=1734 ИВ-1747... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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