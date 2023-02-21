Акилина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Акилина Антонова 28=1710 ИВ-1739 Акилина Антонова 29=1710 ИВ-1740 Акилина Антонова 30=1710 ИВ-1741 у мужа Акилины новая жена Ксения, Акилина умерла?
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Василий Леонтьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анисья 7=1731 ИВ-1739 Анисья 8=1731 ИВ-1740 Анисья 9=1731 ИВ-1741 Анисья 10=1731 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 13=1731 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Анисья 16=1730... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонтьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Пётр 6=1732 ИВ-1739 Пётр 7=1732 ИВ-1740 Пётр 8=1732 ИВ-1741 Пётр 9=1732 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 12=1732 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Пётр 15=1731 ИВ-1747 Пётр... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонтьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семён 3=1735 ИВ-1739 Семён 4=1735 ИВ-1740 Семён 5=1735 ИВ-1741 Семён 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семён 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Семён 12=1734 ИВ-1747... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонтьев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Яков 1=1737 ИВ-1739 Яков 2=1737 ИВ-1740 Яков 3=1737 ИВ-1741 Якова нет ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 7=1737 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Яков 10=1736 ИВ-1747 Яков 11... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Леонтьев
ИВ-1739-1741 Матроны нет ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Матрона 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Матрона 8=1738 ИВ-1747 Матрона 9=1738 ИВ-1748-1760 Матроны нет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Леонтьев
Смерть
1741
ИВ-1741 у мужа Акилины новая жена Ксения, Акилина умерла?