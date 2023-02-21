Акилина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Акилина Антонова 28=1710 ИВ-1739 Акилина Антонова 29=1710 ИВ-1740 Акилина Антонова 30=1710 ИВ-1741 у мужа Акилины новая жена Ксения, Акилина умерла?
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Василий Леонтьев

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анисья 7=1731 ИВ-1739 Анисья 8=1731 ИВ-1740 Анисья 9=1731 ИВ-1741 Анисья 10=1731 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анисья 13=1731 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Анисья 16=1730... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонтьев

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Пётр 6=1732 ИВ-1739 Пётр 7=1732 ИВ-1740 Пётр 8=1732 ИВ-1741 Пётр 9=1732 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 12=1732 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Пётр 15=1731 ИВ-1747 Пётр... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонтьев

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семён 3=1735 ИВ-1739 Семён 4=1735 ИВ-1740 Семён 5=1735 ИВ-1741 Семён 6=1735 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семён 9=1735 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Семён 12=1734 ИВ-1747... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонтьев

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Яков 1=1737 ИВ-1739 Яков 2=1737 ИВ-1740 Яков 3=1737 ИВ-1741 Якова нет ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 7=1737 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Яков 10=1736 ИВ-1747 Яков 11... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Леонтьев

ИВ-1739-1741 Матроны нет ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Матрона 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Матрона 8=1738 ИВ-1747 Матрона 9=1738 ИВ-1748-1760 Матроны нет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Леонтьев

Смерть
1741
ИВ-1741 у мужа Акилины новая жена Ксения, Акилина умерла?
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