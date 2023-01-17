Стерлядкина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерлядкина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплёва Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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