Лоскутова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти03.08.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Алексей Михайлович
Смерть
03.08.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область