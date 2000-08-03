Лоскутова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Анна Ивановна

Лоскутова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

03.08.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Алексей Михайлович

Смерть
03.08.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close