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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Тарас Иванов

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Улита Иванова

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Овдотья Егорова

Смерть
Неизвестно

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