Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тарас Иванов
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Улита Иванова
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Овдотья Егорова
Смерть
Неизвестно