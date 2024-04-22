Овдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдотья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Егор Савастьянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Тарас Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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