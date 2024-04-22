Овдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Егор Савастьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тарас Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно