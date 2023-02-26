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Орехов Иван мл.

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1883

Отец: Яков Дмитриев

Мать: Ефросиния (по крёстному)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Орехова Матрона Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1907

Сын: Орехов Семён Иванов

Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1909

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1912

Дочь: (Орехова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: (Орехова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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