Орехов Иван мл.
Место рождения
Дата рождения24.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1883
Отец: Яков Дмитриев
Мать: Ефросиния (по крёстному)
Бракосочетание
14.02.1905
Жена: Орехова Матрона Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова
Рождение ребёнка
10.04.1907
Сын: Орехов Семён Иванов
Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова
Рождение ребёнка
18.12.1909
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова
Рождение ребёнка
11.02.1912
Дочь: (Орехова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: (Орехова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Орехова Матрона Федотова
Смерть
Неизвестно