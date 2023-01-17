Безман (Сочило) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безман (Сочило) Оксана Николаевна

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Место рождения

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

16.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
10.06.2016

Муж: Безман Владимир Валерьевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
31.12.2019

Сын: Безман Александр Владимирович

Отец ребёнка: Безман Владимир Валерьевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.12.2021

Дочь: Безман Анна Владимировна

Отец ребёнка: Безман Владимир Валерьевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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