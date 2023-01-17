Безман (Сочило) Оксана Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.2016
Рождение ребёнка
31.12.2019
Сын: Безман Александр Владимирович
Отец ребёнка: Безман Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
08.12.2021
Дочь: Безман Анна Владимировна
Отец ребёнка: Безман Владимир Валерьевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область