Оксимец Анатолий (Антон)
Место рождения
Дата рождения19.07.1935
Дата смерти22.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1935
Рождение ребёнка
28.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оксимец Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оксимец Мария Васильевна
Смерть
22.06.2003