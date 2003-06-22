Оксимец Анатолий (Антон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец Анатолий (Антон)

Оксимец Анатолий (Антон)

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

19.07.1935

Дата смерти

22.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1935

Отец: Оксимец Петр Иванович

Мать: Оксимец Евгения (Евга) Романовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксимец Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксимец Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
22.06.2003
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close