Оксимец (Пустовгар) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Пустовгар) Мария Васильевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

28.02.1933

Дата смерти

30.05.2004

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933

Отец: Пустовгар Василий Максимович

Мать: Пустовгар Александра Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оксимец Анатолий (Антон)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оксимец Анатолий (Антон)

Носовка, Чернігівська область
Смерть
30.05.2004
Носовка, Чернігівська область
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