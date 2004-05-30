Оксимец (Пустовгар) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1933
Дата смерти30.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933
Рождение ребёнка
28.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оксимец Анатолий (Антон)
Рождение ребёнка
25.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оксимец Анатолий (Антон)
Смерть
30.05.2004