Оксимец (Гринева) Евгения (Евга) Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Гринева) Евгения (Евга) Романовна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

22.12.1896

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1896

Отец: Гринь Роман Иванович

Мать: Гринь Мария Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1923

Дочь: Анна (Галина) Петровна

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Оксимец Иван Петрович

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1933 и 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1935

Сын: Оксимец Анатолий (Антон)

Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
1947
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