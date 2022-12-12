Оксимец (Гринева) Евгения (Евга) Романовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1896
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1896
Отец: Гринь Роман Иванович
Мать: Гринь Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1923
Дочь: Анна (Галина) Петровна
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1935
Отец ребёнка: Оксимец Петр Иванович
Смерть
1947