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Устинья Иванова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Акулина Васильева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимен Иванов

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Степан Пименов

Отец ребёнка: Пимен Иванов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Федосья Пименова

Отец ребёнка: Пимен Иванов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Пименова

Отец ребёнка: Пимен Иванов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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