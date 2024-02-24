Устинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимен Иванов
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Степан Пименов
Отец ребёнка: Пимен Иванов
Раскольник
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Федосья Пименова
Отец ребёнка: Пимен Иванов
Раскольница
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Пименова
Отец ребёнка: Пимен Иванов
Раскольница
Смерть
Неизвестно