Пимен Иванов
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Иван Сергеев
Мать: Дарья Федорова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Степан Пименов
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Федосья Пименова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Раскольница
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Пименова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Раскольница
Смерть
1842 ст.