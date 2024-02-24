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Пимен Иванов

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Иван Сергеев

Мать: Дарья Федорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Степан Пименов

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Федосья Пименова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Пименова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
1842 ст.
Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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