Гарбузова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбузова Лидия

Гарбузова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарузова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Гарбузов Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Гарбузов Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбузов Александр Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.