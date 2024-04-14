Гарбузов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбузов Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарбуз Степан Трафимович

Мать: Гарбуз (Анисова) Елена Васильена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарузова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Гарбузова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Гарбузова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбузова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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