Гарбузов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарузова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Гарбузова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарбузов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Гарбузова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарбузова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно