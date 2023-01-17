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Груздев Никита Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.10.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: Груздева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
22.10.1844

Жена: Груздева Прасковья Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1849

Сын: Груздев Василий Никитович

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Михайловна

Смерть
01.10.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
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