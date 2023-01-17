Груздев Никита Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти01.10.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Бракосочетание
22.10.1844
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1849
Сын: Груздев Василий Никитович
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Михайловна
Смерть
01.10.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь