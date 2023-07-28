Васильченкова (Гапонова) Ульяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Решетникова (Васильченко) Пелагея Лукьяновна
Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.03.1863
Дочь: Бурикова (Васильченко) Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.05.1865
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.09.1871
Дочь: Васильченко (Васильченко) София Лукьяновна
Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1872
Сын: Васильченко Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич
Смерть
Неизвестно