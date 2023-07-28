Васильченкова (Гапонова) Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченкова (Гапонова) Ульяна Матвеевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Решетникова (Васильченко) Пелагея Лукьяновна

Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1863

Дочь: Бурикова (Васильченко) Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1865

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ирина Лукьяновна

Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1871

Дочь: Васильченко (Васильченко) София Лукьяновна

Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1872

Сын: Васильченко Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Васильченко Лукьян Афанасьевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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