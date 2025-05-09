Яцук (Яцук) Анна
женский, родилась 1910, Россия
умерла 1942
Дети
Седельницкий (Яцук) Татьяна01.12.1933 г.р.
(Яцук) Антонина ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яцук Иван Иванович
Отец ребёнка: Яцук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яцук) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Яцук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яцук) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Яцук Иван
Рождение ребёнка
01.12.1933
Дочь: Седельницкий (Яцук) Татьяна
Отец ребёнка: Яцук Иван
Белый Яр Тевризского района Омской области
Смерть
1942