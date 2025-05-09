Яцук (Яцук) Анна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Яцук (Яцук) Анна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1910, Россия

умерла 1942

Дети
Седельницкий (Яцук) Татьяна01.12.1933 г.р.
(Яцук) Антонина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яцук Иван Иванович

Отец ребёнка: Яцук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яцук) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Яцук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яцук) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Яцук Иван

Рождение ребёнка
01.12.1933

Дочь: Седельницкий (Яцук) Татьяна

Отец ребёнка: Яцук Иван

Белый Яр Тевризского района Омской области

Смерть
1942

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