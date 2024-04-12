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Основин Иван Васильев

Место рождения

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Основин Василий Тарасов

Мать: Основина Аграфена Иванова

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.03.1874

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Основина Анна Фимонтева?

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1876

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Основина Анна Фимонтева?

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Основина Анна Фимонтева?

Смерть
Неизвестно
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