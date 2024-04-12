Основин Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Основин Василий Тарасов
Рождение ребёнка
25.03.1874
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Основина Анна Фимонтева?
Рождение ребёнка
27.04.1876
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Основина Анна Фимонтева?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Основина Анна Фимонтева?
Смерть
Неизвестно