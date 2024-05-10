Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или Неизвестно ст.

Дата смерти

27.11.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1834 или Неизвестно ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1852 ст.

Муж: Ефим Федорович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1854

Сын: Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Федорович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА ф.19 оп.125 д.26 об 92 Афанасьевская церковь Михаил Ефимович 08.07.1854 Юхновщина отец крестьянин Ефимий Федорович Юхновщина мать жена Александра Ивановна Устья крестьянин Трофим Павлович Юхнов... Показать все
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1864 ст.

Сын: Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Федорович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.06.1864 Вилина Петр Ефимович Вилина отец крестьянин Ефимий Федорович Вилина мать жена Александра Ивановна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов жена мещанина Оль... Показать все
Смерть
27.11.1867 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина жена Александра Ивановна от горячки 33 муж крестьянин Ефим Федорович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-SJPH?i=122&cat=754352

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