Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или Неизвестно ст.
Дата смерти27.11.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834 или Неизвестно ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1852 ст.
Муж: Ефим Федорович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1854
Сын: Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Федорович
ЦГИА ф.19 оп.125 д.26 об 92 Афанасьевская церковь Михаил Ефимович 08.07.1854 Юхновщина отец крестьянин Ефимий Федорович Юхновщина мать жена Александра Ивановна Устья крестьянин Трофим Павлович Юхнов... Показать все
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1864 ст.
Сын: Петр Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Федорович
Афанасьевская церковь 25.06.1864 Вилина Петр Ефимович Вилина отец крестьянин Ефимий Федорович Вилина мать жена Александра Ивановна Макарушкина крестьянин Михаил Стефанович Гдов жена мещанина Оль... Показать все
Смерть
27.11.1867 ст.
Афанасьевская церковь Юхновщина жена Александра Ивановна от горячки 33 муж крестьянин Ефим Федорович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-SJPH?i=122&cat=754352