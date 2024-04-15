Ермоленко Захар Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ермоленко Степан Захарович
Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фекла Захаровна
Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно