Ермоленко Захар Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко Захар Кондратьевич

Ермоленко Захар Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермоленко Степан Захарович

Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фекла Захаровна

Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Параскева Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close