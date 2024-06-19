Цыкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина (Малышева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябчикова (Цыкина) Капиталина Павловна

Мать ребёнка: Цыкина (Малышева) Пелагея Андреевна

Мостовое, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыкин Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Цыкина (Малышева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цыкин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Цыкина (Малышева) Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно

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