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Цыкин Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Цыкин Павел

Мать: Цыкина (Малышева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Цыкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Цыкин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Цыкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Цыкин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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