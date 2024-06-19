Цыкин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Цыкин Павел
Рождение ребёнка
1950
Сын: Цыкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Цыкин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно