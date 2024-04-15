Белокур Юлиания Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти31.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1887 ст.
Дочь: Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Белокур Игнатий Дорофеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDHH?i=536&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1893 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSNP-8?i=682&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
01.02.1893 ст.
на кладбище