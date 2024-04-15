Белокур Юлиания Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Юлиания Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

31.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1887 ст.

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Белокур Игнатий Дорофеевич

Васюковщина, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDHH?i=536&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Игнатий Дорофеевич

Смерть
31.01.1893 ст.
Васюковщина, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSNP-8?i=682&cc=3511744&cat=1009232
Похороны
01.02.1893 ст.
на кладбище
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