Белокур Игнатий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Игнатий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1887 ст.

Дочь: Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Белокур Юлиания Карповна

Васюковщина, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDHH?i=536&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Юлиания Карповна

Место жительства
Неизвестно
Васюковщина, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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