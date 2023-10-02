Козлюк (Рябченко) Евдокия ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлюк (Рябченко) Евдокия ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1924

Дата смерти

12.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1924

Отец: Рябченко Иван Михайлович

Мать: Рябченко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
10.07.1946

Сын: Козлюк Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Козлюк Сергей Трофимович

Смородиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
12.02.1976
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