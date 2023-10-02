Козлюк (Рябченко) Евдокия ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1924
Дата смерти12.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1924
Отец: Рябченко Иван Михайлович
Мать: Рябченко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.07.1946
Сын: Козлюк Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Козлюк Сергей Трофимович
Смородиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
12.02.1976