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Денисов Филипп Федорович

Место рождения

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Денисов Федор Иванович

Мать: не указана

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.10.1907

Жена: Денисова Мария Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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