Денисов Филипп Федорович
Место рожденияСело Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Денисов Федор Иванович
Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.10.1907
Жена: Денисова Мария Кораблина
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно