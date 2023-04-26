Жужлев Владимир Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович
Мать: не указана
Казак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Жужлева) Лисавета Владимирова
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Жужлева) Марья Владимирова
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Жужлева) Наталья Владимирова
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина
Смерть
Неизвестно