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Жужлев Владимир Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович

Мать: не указана

Казак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Жужлева) Лисавета Владимирова

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Жужлева) Марья Владимирова

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Жужлева) Наталья Владимирова

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1890

Сын: Жужлев Федор Владимиров

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жужлев Филат Владимиров

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1894

Сын: Жужлев Максим Владимиров

Мать ребёнка: Жужлева Агафья Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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