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Жужлева Агафья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Жужлева) Лисавета Владимирова

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Жужлева) Марья Владимирова

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Жужлева) Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Жужлев Федор Владимиров

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жужлев Филат Владимиров

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Жужлев Максим Владимиров

Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов

Смерть
Неизвестно

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