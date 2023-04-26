Жужлева Агафья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Жужлева) Лисавета Владимирова
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Жужлева) Марья Владимирова
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Жужлева) Наталья Владимирова
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Жужлев Владимир Филатов
Смерть
Неизвестно