Высоцкая (Толстая) Вера Януариевна
женский, родилась 14.10.1825, Москва, город федерального значения Москва
умерла 12.08.1856, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна1797 г.р.
ОтецТолстой Януарий Иванович1792 г.р.
Супруги
Высоцкий Александр Григорьевич08.07.1818 г.р.
Дети
Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Высоцкий Григорий Александрович01.10.1848 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1847
Дочь: Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1848
Сын: Высоцкий Григорий Александрович
Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1849
Дочь: Высоцкая Надежда Александровна
Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич
Смерть
12.08.1856