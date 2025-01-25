Высоцкая (Толстая) Вера Януариевна 14.10.1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Высоцкая (Толстая) Вера Януариевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.10.1825, Москва, город федерального значения Москва

умерла 12.08.1856, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Толстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна1797 г.р.
Отец
Толстой Януарий Иванович1792 г.р.
Супруги
Высоцкий Александр Григорьевич08.07.1818 г.р.
Дети
Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Высоцкий Григорий Александрович01.10.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1825

Отец: Толстой Януарий Иванович

Мать: Толстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1847

Дочь: Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.10.1848

Сын: Высоцкий Григорий Александрович

Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
22.11.1849

Дочь: Высоцкая Надежда Александровна

Отец ребёнка: Высоцкий Александр Григорьевич

Смерть
12.08.1856
Москва, город федерального значения Москва

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